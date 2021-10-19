全美前10％富人持有近9成美股 09:092021/10/19 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國聯準會（Fed）發布最新統計資料指出，今年第二季全美前10％富人共持有89％的美國股票，該比重創下有史來最高紀錄，這也凸顯在美國貧富差距日益拉大下，股市在其中扮演相當重要的角色。 至於其他90％的美國民眾則持有11％股票，略低於疫情前的12％。 此外資料還顯示，在疫情期間，位於美國前1％的超級富豪，透過股票與共同基金總共賺取超過6.5兆美元。但其餘的90％卻僅增加1.2兆美元財富。 凱美 持股金山電逾18％ 港交所A股期貨 上市首日黯淡 #全美前 #富人 #持有 #美股 #美國聯準會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統振 前三季營收季減5.24％ 04:102021/10/19 證券．權證 美股基金 躍全球股票吸金王 04:102021/10/19 投資理財 原物料大漲 概念股逆勢上攻 04:102021/10/19 財經要聞 前英相布朗：富國疫苗未分享窮國 等同犯罪 04:102021/10/19 話題觀察 外資上周買超股 新光金居冠 04:102021/10/19 證券．權證 亨泰光 全年獲利拚一股本 04:102021/10/19 證券．權證 《晨間解盤》中期落底 反彈有望(倫元投顧提供) 07:462021/10/19 財經 智慧生活基金 醞釀爆發力 04:102021/10/19 投資理財 陸擴徵消費稅 白酒股倒一片 04:102021/10/19 產業特刊 雙多加持 金融股紅通通 04:102021/10/19 證券．權證 中信投信：半導體再生能源展望樂觀 04:102021/10/19 產業特刊 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 原物料大漲 概念股逆勢上攻 - 財經要聞 - 工商時報 買長榮、陽明被套慘 繼續放或忍痛砍？專家1句揭血淋淋真相 - 財經 55位台港生 放棄就讀福州大學 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。