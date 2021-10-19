日本豐田汽車公司宣布，將投資34億美元在美國設立電動車電池研發與生產中心，該計畫將持續到2030年。

以銷量計為全球最大汽車製造公司的豐田表示，將會成立一家新公司，並與集團旗下的豐田通商合作，聯手在美設立電動車電池工廠，新廠預定將在2025年開始投產，可望在美國創造1750 個工作機會。

豐田還補充，稍後它將公布電池工廠的產能、設立地點與新公司的商業結構。