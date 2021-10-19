豐田將斥資34億美元在美設廠 09:092021/10/19 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本豐田汽車公司宣布，將投資34億美元在美國設立電動車電池研發與生產中心，該計畫將持續到2030年。 以銷量計為全球最大汽車製造公司的豐田表示，將會成立一家新公司，並與集團旗下的豐田通商合作，聯手在美設立電動車電池工廠，新廠預定將在2025年開始投產，可望在美國創造1750 個工作機會。 豐田還補充，稍後它將公布電池工廠的產能、設立地點與新公司的商業結構。 攜手寬量國際！證交所辦引資會 聚焦新創企業 油電糖水四國營企業 明年斥2,436億拚內需 #豐田 #億美 #電動車電池 #新公司 #美設廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲鋁王爆雷 中國忠旺公告經營困難 04:102021/10/19 產業特刊 加工處砸120億 前鎮園區拆舊建新 04:102021/10/19 財經要聞 花蓮秧悅美地 體驗香草深度旅遊 04:102021/10/19 證券．權證 專家傳真－全球半導體業的典範轉移 04:102021/10/19 專題周報 半導體積弱不振 台股力守月線 04:102021/10/19 財經要聞 美國升息、能源危機 全球經濟2大風險 04:102021/10/19 焦點新聞 麥克羅伊美巡奪20冠 成終身會員 04:102021/10/19 運動天地 中信投信：半導體再生能源展望樂觀 04:102021/10/19 產業特刊 車用需求強 貿聯Q4有望持穩 04:102021/10/19 證券．權證 SCFI運價走勢撲朔迷離 貨櫃三雄 爆量走跌 04:102021/10/19 財經要聞 台中太平建設起飛 掀百億推案潮 04:102021/10/19 產業特刊 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 原物料大漲 概念股逆勢上攻 - 財經要聞 - 工商時報 買長榮、陽明被套慘 繼續放或忍痛砍？專家1句揭血淋淋真相 - 財經 55位台港生 放棄就讀福州大學 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。