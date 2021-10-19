為因應年終購物季的需求增加與供應鏈瓶頸問題，亞馬遜宣布將在美國聘僱15萬名季節性勞工。

該電商龍頭的徵人計畫適逢美國目前面臨勞工短缺，迫使企業必須透過調高薪資來吸引勞工前來。

亞馬遜上月才宣布上調在美國勞工的平均時薪到18美元以上。這次季節性勞工聘僱計畫，除了有簽約紅利、最多可達3千美元，此外按照輪班情況，每小時還會額外增加3美元。