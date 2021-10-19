因應年終購物旺季 亞馬遜將聘僱15萬人 09:072021/10/19 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應年終購物季的需求增加與供應鏈瓶頸問題，亞馬遜宣布將在美國聘僱15萬名季節性勞工。 該電商龍頭的徵人計畫適逢美國目前面臨勞工短缺，迫使企業必須透過調高薪資來吸引勞工前來。 亞馬遜上月才宣布上調在美國勞工的平均時薪到18美元以上。這次季節性勞工聘僱計畫，除了有簽約紅利、最多可達3千美元，此外按照輪班情況，每小時還會額外增加3美元。 REITs首見 樂富一號獲准追加募集 油價飆 經長：中油啟動雙緩漲機制 #亞馬遜 #聘僱 #勞工 #美國 #季節性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－全球半導體業的典範轉移 04:102021/10/19 專題周報 高捷小港林園線 拚明年動工 04:102021/10/19 產業特刊 黃捷、高嘉瑜受害 直罵變態促修法 04:102021/10/19 社會新聞 匯率期貨趨勢專欄－美元指數期貨 偏多看待 04:102021/10/19 證券．權證 教師產業研習 1／4高職生仍棄技職 04:102021/10/19 生活新聞 亞洲鋁王爆雷 中國忠旺公告經營困難 04:102021/10/19 產業特刊 ALETHEIA力推欣興 目標價喊上500 04:102021/10/19 證券．權證 年繳27萬漏水費 土城老社區終換管 04:102021/10/19 地方新聞 雙11燃戰火 陸快遞漲逾一成 04:102021/10/19 全球財經 社評／搶進CPTPP 台灣落後一截 04:102021/10/19 焦點新聞 美股震盪走高 拉回是買點 04:102021/10/19 投資理財 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 原物料大漲 概念股逆勢上攻 - 財經要聞 - 工商時報 買長榮、陽明被套慘 繼續放或忍痛砍？專家1句揭血淋淋真相 - 財經 55位台港生 放棄就讀福州大學 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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