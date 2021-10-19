宜蘭縣警方今天在檢察官指揮下，凌晨2點在追捕一輛毒品槍砲嫌犯時，幹員一路追捕嫌犯所乘車輛，雙方在市民大道跟環市東路口遭遇，遇到嫌犯拒捕衝撞，警方立刻開槍還擊，當場擊斃一名嫌犯，另一人受傷送醫，目前受傷嫌犯並無大礙，警方正釐清案情全案偵辦中。