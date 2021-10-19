宜蘭警追捕槍毒要犯遭衝撞 開槍還擊2嫌1死1傷 07:592021/10/19 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭警追捕槍毒要犯遭衝撞拒捕，開槍還擊2嫌1死1傷。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣警方今天在檢察官指揮下，凌晨2點在追捕一輛毒品槍砲嫌犯時，幹員一路追捕嫌犯所乘車輛，雙方在市民大道跟環市東路口遭遇，遇到嫌犯拒捕衝撞，警方立刻開槍還擊，當場擊斃一名嫌犯，另一人受傷送醫，目前受傷嫌犯並無大礙，警方正釐清案情全案偵辦中。 假釋男不知悔改鳴槍恐嚇 犯案後17小時後遭逮 虎豹潭4死2失蹤生死關頭還原！蘇姓領隊與家長們不同調 #宜蘭 #嫌犯 #追捕 #拒捕 #衝撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎豹潭體驗營4死2失蹤 第4位股東到案免送檢方複訊 22:272021/10/18 社會 假刑警「扣走」毒友20萬毒品 豬隊友唬警遭搶40萬壯陽藥吃官司 13:412021/10/18 社會 兒女在眼前漂走 兄妹虎豹潭1死1失蹤 生還父淚崩還原現場 17:562021/10/18 社會 綠營黨工第二代趙介佑逃兵172小時 法院開庭改口認罪 11:432021/10/18 社會 網紅小玉換臉賣性愛影片50萬交保 笑笑獲請回 17:112021/10/18 社會 防城中城悲劇 桃園火車站前商圈模擬夜間救災 過程逼真 23:082021/10/18 社會 虎豹潭下游20公里河床 發現8歲劉小妹溯溪鞋及雨衣 11:412021/10/18 社會 桃園鑑識實驗室 12小時內讓證據說話 04:102021/10/19 地方新聞 賣換臉A片撈千萬 網紅30萬交保 04:102021/10/19 社會新聞 陳修將收押借閱這3本書 全案關鍵證人檢警已掌握身分動向 19:052021/10/18 社會 高雄城中城釀46死 徐國勇：1個月內盤點全國老舊建物納管 09:482021/10/18 政治 社會熱門新聞 女作家陳柔縉遭外送員追撞 腦部重創搶救4日後宣告不治 - 社會 虎豹潭4死2失蹤生死關頭還原！蘇姓領隊與家長們不同調 - 社會 萬華茶葉行倉庫凌晨火警 大量普洱茶磚報銷 - 社會 全家到溪湖糖廠曬娃 陌生女「一句話」險抱走雙胞胎女兒 - 社會 嘉義女高生與男師昏迷車內獨亡 叔叔質疑：遭加工自殺 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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