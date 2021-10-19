「最美性學博士」許藍方先前捲入不倫風波，近來走出陰霾，不僅回歸《11點熱吵店》擔任固定班底，昨（18日）還捐出直播收益，更公開交代金流去向，不過卻被酸民嘲諷「作秀洗白」，對此，她則是高EQ做岀回應，讓網友讚賞不已。

許藍方在臉書公布直播收益金額，並附上捐款給財團法人綠色和平基金會的轉帳紀錄，強調都是大家的辛苦錢，絕對有必要交代金流，雖然很多人會懷疑捐錢的動機或目的，但她坦言不想再多做解釋，對於被酸民嘲諷為洗白作秀或矯情行善，她則是高EQ回應：「如果『謾罵或酸』這個行為，可以換來您生活中的幸福或快樂，那麼對我來說也是功德一件，希望每個人都能好好的」。

許藍方強調做很多事情不是做給外人看，而是做給自己還有老天爺看，或許「心善會被欺負、真心會被辜負」，但只要對自己問心無愧，還是希望各位能勇敢繼續做自己，其他的就交給老天爺安排，高EQ的一席話被網友讚爆，紛紛留言：「勇敢的做自己，妳為世界上很多的人開啟了一大堆的智慧」、「有熱忱的心，還有不怕打擊堅強的意志力，好美的一個人」。

許藍方日前表示有網友詢問她有沒有出年曆的計畫？當時給的答案是否定，不過和公司通完電話後，她則賣關子：「如果還沒買的人，可以稍等一下」，立刻讓大票粉絲暴動，甚至直呼：「性感寫真版的那種嗎」。