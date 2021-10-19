下波鋒面周四通過，緊接著周五東北風再度報到，一直降溫至周日。氣象達人彭啟明表示，預期周四、周五鋒面接近北台灣，北部、東北部逐漸有雨勢，周五開始至周日北部、東北部溫度下滑，降到18至20度，接著下周一、二回溫後，又會有一波冷空氣將在下周末報到。

彭啟明今天在臉書表示，今、明(19、20日)兩天水氣顯著減少，白天各地回溫，北部、東半部約25至27度，中南部超過30度，建議趁今、明兩天天氣放晴，可多曬洗衣物。

彭啟明表示，接著周四、周五(21、22日)新一波鋒面接近北台灣，北部、東北部變天，逐漸出現雨勢，周五開始到周日(22至24日)，新的東北風再度報到，北部、東北部再轉濕涼，溫度下滑到18至20度，至於中南部僅略降約1至2度，沿海風浪較大，感受不明顯。

彭啟明指出，下周一、二(25、26日)回溫兩天，接著下一波冷空氣預期在下周末報到，等於近期一波波的冷高壓有節奏的南下，連續幾天的溫度落差增大，溫度也逐步下滑，是典型進入秋天的天氣型態。

彭啟明指出，各國氣象機構近期都相繼提出目前東太平洋靠近赤道附近海域的海溫較低，有持續在今年冬天發展成反聖嬰的趨勢，但對於強度仍有些不確定性。通常若是很顯著的反聖嬰，會讓東亞的冬天，冷高壓較為活躍，很容易有冷空氣南侵，且發生頻率較高，有時也讓台灣的春雨變少，像去年到今年上半年的情境，必須留意。