基進黨立委陳柏惟罷免案將在本周六（23）投票，陳在選區內發起「100小時徒步行走」活動，國民黨台北市議員羅智強則出借暱稱「變形金剛」的「刪Q專車」，自17日起繞行宣傳。罷免總部特別發文感謝羅的幫忙，並強調刪Q專車是由反萊豬戰車改裝而成且只跟羅借一周，該車才出動第一天就被抹黑成罷免總部有強大資源，實在令他們哭笑不得。

罷免陳柏惟總部18日在臉書發文表示，罷免能夠走到現在他們充滿感恩，從第一階段開始有人送電腦，雖然螢幕跟主機規格不符也用不了，到後來有人送連署書、原子筆、酒精、口罩、看板與很多食物和飲料，甚至還有送醫藥箱的，不論如何大家都是這場罷免的英雄，因為大家的支持罷免才能順利走到今天。

罷免陳柏惟總部指出，非常感謝羅智強將反萊豬戰車改裝為「刪Q專車」，17日已到達台中選區開始繞行宣傳。罷免總部直言，該車上路第一天就被抹黑成說他們有強大資源，明明就只是借一周的車直接變成強大資源，讓他們哭笑不得。

此文獲得超過3.2萬個讚、近1500則留言與超過650次分享，網友紛紛回應：「10/23與台中加油！我們不需要一位不聽民意的立委！我們一起下架挺萊豬反疫苗立委！」「10/23與台中鄉親共同寫歷史！我們不需要一位不聽民意的立委！」「刪Q如果不過關，台灣就真的是沒救了」、「一定要成功，不然這個社會就沒有對錯是非了，整個社會的價值觀，全部被民進黨弄得巔倒是非了！」。