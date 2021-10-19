言承旭近日因參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》人氣翻漲，更有業界人士爆料，他現在開出的片酬，已是人民幣2000萬元（約新台幣8600萬元），不過戲路始終沒改變的他，也讓外界替他相當著急。

出道21年的言承旭，過去因為性格的關係，鮮少上綜藝節目，這次難得參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》，就是希望可以挑戰自己，他也因此拉抬了人氣，據《鏡週刊》報導，有大陸業內人士透露，他現在的電視劇片酬，開出人民幣2000萬元（約新台幣8600萬元），顯然對自己很有信心。

不過圈內也流傳，言承旭只接甜寵、偶像劇，戲路始終沒有改變，加上近幾年他的作品乏善可陳，今年6月上映的電影《有一點動心》，在大陸票房僅新台幣6200萬元，甚至被業內形容「票房仆街」，因此也讓不少人替他擔心，還要背著「道明寺」多久。

言承旭因《流星花園》奠定戲劇男神封號，是偶像劇「霸道總裁鼻祖」，不過近年來推出的戲劇或電影都收視慘淡，加上他鮮少使用社群軟體，如果沒作品，就宛如人間蒸發，但44歲的他保養得宜，帥氣不減當年，依舊累積不少死忠粉絲追隨。

性格內向孤僻的言承旭，也常傳出「難搞」傳言，不過曾和他合作過的大陸女星任素汐就透露，他特別像孩子，純真又赤誠，大讚他有禮貌和個性暖都不是假的，「他跟我合作之前想的確實不太一樣」。