前美國國務卿鮑爾（Colin Powell）今晨過世，他屬接種疫苗後仍染疫的「突破性病例」。公衛學者表示，免疫系統較弱的人更需要周邊的人接種疫苗，以形成保護。

生於紐約牙買加移民家庭的美國首位非裔國務卿鮑爾18日因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症辭世，享壽84歲。

鮑爾曾在4位美國總統任內服務。他雖不是美國頂尖西點軍校畢業，但他在軍中仕途順遂，1989年成為美國史上首位非裔參謀首長聯席會議主席，2001年再轉戰外交圈，成為美國首位非裔國務卿。

鮑爾罹患多發性骨髓瘤（multiple myeloma）且接受帕金森氏症治療，免疫功能不全。即使他完整接種疫苗，身體仍無法產生足夠的抗體抵禦COVID-19病毒。

布朗大學公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）說，鮑爾逝世於COVID-19 ，並非疫苗無效，而是他脆弱的免疫系統無法保護他不受沒有接種疫苗者的傷害。

吉哈在推特發文寫道，「無論我們的疫苗有多好，如果未接種疫苗的族群發生如同森林大火般的疫情，就會蔓延並且導致已接種疫苗的脆弱人士病故。」

加州「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，像鮑爾這樣免疫系統較弱的人，必須依靠「群體免疫」來保護他們的健康。只要有人沒有接種疫苗，病毒就會繼續傳播，並可能在最脆弱的族群中引發感染。當人們完全接種疫苗，讓病毒找不到足夠多的宿主進行傳播時，才能阻絕疫情。

接種疫苗後染疫者被稱為「突破性病例」或「突破性感染」，症狀相對溫和、病症較輕，生病的天數也較少。

疫苗的功效是訓練人體免疫細胞對抗感染，形成第一道防線，這讓多數接種疫苗的人若染疫不至於變成重症，並可盡快康復。

統計顯示，在1.85億已接種疫苗的美國人中，約0.006%逝於突破性感染。如同鮑爾，許多突破性病例的逝世者患有其他免疫系統的疾病。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，鮑爾的妻子同為突破性感染，但接受治療後反應良好。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已授權對免疫系統較弱的65歲長者和重症高風險人士施打第3劑輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗。鮑爾是否接種追加劑，尚不得而知。

光是疫苗還不夠，追加劑的效果取決於每個人整體免疫系統的狀態。此外，更多證據發現，正在接受化療和其他癌症治療的人，免疫系統更容易被病毒摧毀。研究指出，癌症患者或有癌症史的人染疫後死亡率高，或需要使用呼吸器救急。

吉哈表示，有心臟病、腎臟疾病的年長者染疫後的健康風險高，染疫後頭兩天的發燒會導致心臟病發作或腎功能衰竭，「非常致命。」

吉哈寫道，「即便是很小比例的突破性感染也會很嚴重。」「保護身體脆弱族群意味著…必須減少病毒在社區傳播。」