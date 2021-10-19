國立南投高商學生陳學覬，媽媽是越南新住民，因此他熟習國語、台語、越南語及英文；參加南投縣鄉土語文競賽，在閩南語朗讀項目榮獲第1名，將代表南投縣於12月25至26日到桃園市，參加教育部舉辦的全國語文競賽決賽。

陳學覬的媽媽是越南人，渡海遠嫁南投縣名間鄉，目前從事農產品批發業務；陳學覬從小了解父母的辛苦，更珍惜學校給予的機會，與老師的栽培和指導。

指導老師劉景鳳表示，陳學覬能得獎除了感謝學校全力支援競賽的各項經費，最重要的是他願意投入全部的精神與時間，尤其現在是3年級有升學的壓力，還參加實習處辦理的新住民語言增能計畫，在多重壓力下脫穎而出，表示陳學覬的心理素質強大；劉景鳳利用課餘時間，一字一句矯正發音，鼓勵學生撐過訓練的撞牆期，反覆練習不間斷，終於迎來勝利的果實，誠屬不易。

陳學覬認為，自己最大的優勢就是能夠把握每次機會，他從小在家就習慣講國語、閩南語、越南語，再加上英語，已經學會4種語言，未來無論升學或就業都具備競爭力。

南投高商校長何景標表示，陳學覬面臨壓力不怯場，台風穩健，精神可佳，學校也秉持因材施教的精神，對於每個學生給予適才適性的輔導，特別感謝指導老師和國文科全體教師的努力，透過各種學習策略引導學生提升語文能力，相信每個學生都能夠在南投高商找到屬於自己的一片天，發揮所長，成就自己。