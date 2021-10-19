小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球貨櫃航運9月底來SCFI基本運價指數走勢撲朔迷離，牽動台股百億資金走向，繼9月30日SCFI指數終止20周漲勢引發騷動後，10月8日雖力圖振作，但在15日再度走弱，且罕見歐美三大黃金航線運價全面下挫，美東線更是連三跌；法人指出，中、美政府帶頭解決塞港問題的成效，及過多新增運力投入搶市打價格戰等變數，都可能影響高運價、高運量的未來續航力。

【1】SCFI運價走勢撲朔迷離 貨櫃三雄 爆量走跌

遠洋航線運價走跌，拖累貨櫃三雄近來股價頻破底，18日一度重挫7～9％，長榮甚至跌破90元關卡、來到85.5元，但午盤過後跌幅收斂，外資逢低承接，大買長榮2.9萬張、萬海4190張，多空交戰幾回合戲劇性收尾，貨櫃三雄以小跌1～3％作收，長榮、陽明包辦台股成交量第一、三名，連同萬海，包辦台股成交值前三名。

【2】原物料大漲 概念股逆勢上攻

中國大陸執行能耗雙控政策，加上疫後市場需求回升，不僅油煤價格居高不下，銅、鋁、鋅、鎳等基本金屬也持續上揚，包括東聯等15檔原物料股逆勢上漲，後市看旺。

【3】財長：碳費為主 暫不推碳稅

我國碳費機制最快2023年出爐，碳稅則暫不推行。財長蘇建榮18日出席財政委員會備詢時表示，考量到碳稅、碳費有重複課徵情況，我國將依照環保署規劃，先以課徵碳費為主。

【4】陸第三季GDP年增率 意外跌破5％

大陸國家統計局18日公布2021年第三季GDP（國內生產總值）成長率驟降至4.9％，較第二季大幅放緩3個百分點，為2020年第三季以來低點。GDP年增率意外「破5」，反映出大陸政府大力整頓房地產和科技業、零星疫情與限電等多重因素下，已衝擊經濟復甦步伐。

【5】原油瘋漲 年底奔100美元

儘管全球經濟擴張速度放緩，但交易商仍熱烈押注油價可望持續瘋漲。據買進選擇權數據顯示，交易員看好美國原油價格最快於今年12月突破100美元，而倫敦油價將於明年12月飆破每桶200美元的歷史新高。