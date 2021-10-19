七六人後衛班西蒙斯面無表情看著隊友練球。（美聯社）

Ben Simmons practicing in sweatpants with his phone in his pocket. pic.twitter.com/MEdQLxudcK — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) October 18 2021

七六人後衛班西蒙斯(Ben Simmons)本周一乖乖回到球場訓練，他和球隊還是顯得很疏遠，練球也不好好練。多支影片拍到西蒙斯直接穿著長褲上場打球，而且他的手機還插在褲子口袋裡，同時他眼神渙散、面無表情。中途隊友圍繞在一起互相打氣，西蒙斯也不參與，只是拿著球在旁邊裝忙。最後有些人留下來繼續練習投籃，西蒙斯則是逕自離場。

看起來西蒙斯就是迫於罰款壓力回去應付一下，他根本不想待在那裡。本周例行賽將要開幕，西蒙斯錯過了全部熱身賽，要馬上把他拉回賽場大概有困難。

美媒比喻西蒙斯就像前NFL西雅圖海鷹隊的跑衛林區(Marshawn Lynch)，林區2015年也做過類似的事。林區不想出席媒體日，因違反規定而挨罰5萬美元，他索性到現場發呆，有人問話他就只回答「是」「不是」「謝謝指教」。最後林區乾脆連這些都懶得說，他對記者的回應一律改成「我在這裡是因為怕被罰款」。林區還在手機設定鬧鐘，達到規定的出席時數就馬上離場。

林區的情況其實還比西蒙斯好一些，起碼有的隊友還挺喜歡林區的，西蒙斯則是與球隊愈來愈疏離，面臨的罰款也是完全不同等級，七六人曾打算扣住西蒙斯年薪裡的825萬美元做為罰款預備金。21日是七六人開幕戰，總教練瑞弗斯(Doc Rivers)還不確定西蒙斯何時能上場。