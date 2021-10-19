萬物聯網時代，智慧家電提升生活品質，消費者追求品味的強勁需求，推升聯強旗下通達到宅服務全台突破100萬戶家庭。聯強表示，通達到宅服務經過三年努力，服務總量已翻倍成長，先後獲德國精品家電代理商青睞，為BOSCH、MIELE、LIEBHERR等高階家電提供到宅服務，服務好口碑，日前再獲樂器領導品牌Yamaha指定到宅服務。

出門上班的居家日常，掃地機定時啟動，凡走過不留痕跡，清淨機定時運轉，用戶透過APP就能監測家中空氣品質，下班到家就是一塵不染的清新。晚餐後開啟影音平台追劇或是進入高清遊戲世界，智慧電視讓用戶的娛樂選擇更多元，而那杯盤狼藉的水槽再也不用煩惱，洗碗機省時又省力。

通達「到宅服務」團隊具有聯強集團厚實的IT資訊串聯強項、多年維修技術底蘊與高規細緻的宅服流程，在IT與智慧家電的物聯網時代即將大爆發時，更凸顯「資訊價值與人文品質」的優勢，三年來亦獲得德國精品家電代理商青睞，為BOSCH、MIELE、LIEBHERR等高階家電提供到宅服務。

甫獲選CRIF「十大金磚企業」的通達智能運籌，首次跨足數位樂器產業，為Yamaha數位鋼琴提供到宅服務，而高階的數位樂器需要精緻到宅服務的搭配，方能滿足音樂家庭的細膩需求。

通達智能運籌總經理林憲群表示，通達宅服獲Yamaha指定，是消費者對細緻品質的肯定。通達宅服深耕台灣到宅服務市場，完整串聯資訊讓顧客上網預約零時差，到府服務前以簡訊提醒，讓顧客事先妥善安排時間，並提供行動刷卡服務，顧客不需要為安裝或維修可能產生的費用而事先準備現金，並將發票儲存在雲端載具。

林憲群強調，通達以差異化的精緻服務在業界建立起口碑，達成了到府服務突破100萬家戶的里程碑，將持續以高度標準化的服務維持高品質，並以數位化工具提供消費者最便利與最貼心的到宅服務，優質的到府服務為品牌加值，發揮供應鏈共好的漣漪效應。