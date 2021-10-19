國民黨立委江啟臣17日在台中聲援罷免陳柏惟活動，號召民眾在23日投下罷免票，下架不適任的立委。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

國民黨台北市議員羅智強出借由反萊豬戰車改裝而成的「變形金剛」，遭基進黨立委陳柏惟團隊諷刺稱，刪Q宣傳車又大又帥擁有強大資源，而他們的宣傳車則又破又舊。對此，羅辦主任楊植斗痛批，民進黨傾國家之力護陳，甚至加開高鐵大學生優惠，面對國家機器變形金剛就像一隻小蝦米，陳裝可憐是沒有用的。

楊植斗18日在臉書發文痛批，刪Q只剩最後一哩路，陳柏惟團隊卻打出悲情牌，說他們的宣傳車又破又舊，刪Q的宣傳車則又大又帥，裝可憐賣慘，完全不是事實。

楊植斗指出，罷免陳柏惟總部原先的宣傳車，是3台小發財車跟貨車改裝，貼上罷免標語，相當簡陋。羅智強知道後再次南下救火，將用來宣傳公投的「小強金剛」改裝，繞行台中，趁著最後一周全力協助罷免案。

針對陳柏惟團隊的指控，楊植斗強調，民進黨傾國家之力，加開高鐵大學生優惠相挺陳，面對國家機器小強金剛就像是一隻小蝦米，但他們仍無所畏懼，也相信刪Q總部的信念，終將在本周開花結果。楊更直言，陳裝可憐是沒有用的，他們會在宣傳車上不斷播放影片，讓大家知道陳當初支持萊豬進口時，是如何盛讚美國的蜜汁火腿，「既然如此，就讓你放長假，去美國吃到爽，別再回來了！」