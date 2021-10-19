「小玉」（右2）利用AI「Deepfake」技術將正妹網紅、民代「換臉」，製作成色情片女主角兜售遭刑事局逮捕。（中時資料照）

網紅小玉利用AI換臉製作名人色情片，再於網路兜售，被害人，受害人之一高雄市議員黃捷則直呼下流、變態，決定對小玉提告。（中時資料照）

26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，利用AI技術DeepFake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈，甚至正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉，合成移花接木在A片女優身上，據悉，至少獲利千萬、上百人受害。對此，律師呂秋遠在臉書嘆息寫道：「台灣距離性別平等的目標，可能還有很長一段路要走」，呼籲盡快修法。

針對網紅小玉「偷臉做謎片」一案，知名律師呂秋遠籲性別平等快速立法。(中時資料照片)

警方調查，去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，經查並非是本人拍攝，而是來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，經查是「小玉」等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，再從中販售牟利。

為了觀看上百位女性網紅的換臉性愛影片，粉絲會支付數百元不等的會費給「小玉」，加入他經營的私密聊天群組，則可線上瀏覽完整的色情片，還會在私密聊天室不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由「小玉」等人製作性愛影片上傳，估計被移花接木受害的網紅人數超過百人，「小玉」不法獲利上千萬。

知名律師呂秋遠19日在臉書說：「這樣的行為，竟然已經持續一年多，而且會員至少有8千人，他也因此得利上千萬元，這才是我覺得訝異的事情」。

呂秋遠認為，「換臉」影片不能只論妨害秘密罪、散佈猥褻物品罪或妨害名譽罪，而應該制訂新的刑法法條，甚至是全新的網路性暴力防治條例，讓學校、檢調或法院在處理類似狀況時，不論是事先宣導、預防或加重刑度，都能有所依據。

還說，如果網路性暴力、性霸凌，竟然可以輕輕放下，搭配這個社會許多人對於女性的偏見，「台灣距離性別平等的目標，可能還有很長一段路要走」，也警醒「今天我們不發聲，明天事情就會在我們身上發生」，呼籲立法委員盡快修法。

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