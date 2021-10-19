五倍券振興經濟議題夯！旺宏因疫情考量取消今年家庭日等活動，但將相關活動預算轉發予員工，每名員工除了可領取福委會發放的2000元禮券外，公司更響應政府五倍券振興概念，加碼放大獎勵金額五倍，再加發10000元現金！以感謝員工近一年來的辛勤貢獻及積極防疫。

目前疫情雖然趨緩，但仍未完全解除，為避免群聚活動，旺宏今年家庭日活動仍然停辦，以維護員工的健康與安全。但為感謝同仁在防疫工作上的超前部署及共同抗疫，也謝謝同仁在工作上的努力貢獻，公司決定再加碼，每人發放10000元獎勵金予公司約4000名員工。