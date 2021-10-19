59歲楊紫瓊近日受訪時大談當年接演代表作之一《臥虎藏龍》的過程，憶起自己和李安初次見面大概是在她進行《007：明日帝國》聯訪時，李安在她對面坐了下來，「所有認識李安的人都知道，他是個講話溫柔，非常可愛、聰明、充滿智慧的男人，他說：『喔，你知道，妳現在是個大明星了，我不知道妳是否還願意跟我說話。』」楊紫瓊說：「我差點從椅子上摔下來！」接著李安就開始描述《臥虎藏龍》的故事，雖然還沒看過實際的劇本，但楊紫瓊深深受到吸引，於是答應參與演出，這才有這部經典作。

楊紫瓊受訪回憶和李安第一次見面情況。（車庫娛樂提供）

而她繼《尚氣與十環傳奇》後，參演的全新動作鉅片《血客聯盟》（Gunpowder Milkshake）由《美國隊長3：英雄內戰》、《空中救援》製片團隊打造，是名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）欽點力薦的以色列新銳導演納瓦特帕布夏朵（Navot Papushado）進軍好萊塢首部作品，將與一群「師奶級」殺手和她並肩作戰，除了《復仇者聯盟》系列中飾演「涅布拉」一角聞名全球的英國女星凱倫吉蘭（Karen Gillan）外，還包括《加州大地震》卡拉裘吉諾（Carla Gugino）、《黑豹》安琪拉貝瑟（Angela Bassett）。

凱倫吉蘭是近年好萊塢最引人注目的新銳動作女星之一。（車庫娛樂提供）

凱倫吉蘭是近年好萊塢最引人注目的新銳動作女星之一，在片中飾演一名小時候遭母親遺棄的頂尖殺手，為了保護小女孩，他不惜背叛所屬的組織「事務所」，飾演她媽媽史嘉蕾的也不是什麼小人物，劇組找來知名美劇《冰與火之歌：權力遊戲》的「瑟曦皇后」琳娜海蒂（Lena Headey）擔綱演出。當凱倫吉蘭被問到是否有從琳娜海蒂上學到任何事情，她打趣回應：「我學到大家必須在自己的休息拖車裡準備芳香劑！」原來在拍片期間，琳娜海蒂一開始就送給凱倫吉蘭芳香劑，原因是他們的休息拖車都連結著汙水處理系統，結果每天拖車裡都充滿著屎味。

該片描述姍姆（凱倫吉蘭 飾）的母親史嘉蕾（琳娜海蒂 飾）是隸屬於神祕刺客組織「事務所」的頭號殺手，但她卻突然背叛組織、拋下年幼的珊姆從此人間蒸發，珊姆隨後被「事務所」扶養長大。15年後，長大成人的珊姆成為「事務所」旗下的頂尖殺手，然而一次出錯的任務，讓珊姆必須在對「事務所」保持忠誠、或是保護無辜的8歲女孩艾蜜莉之間做出抉擇。現在，選擇保護艾蜜莉而遭到追殺的珊姆只有一個活命機會ーー就是找到當年叛變的母親、以及她的搭檔「圖書館員」(The Librarians)來對抗她們曾經忠心侍奉的「事務所」，將於本周五（22日）在台上映。