香港文匯網報導，10月18日，台灣知名法學教授邵子平打開手機APP「我的南京」，點擊「直通人大」，確認自己已成功登記成為南京市區鎮兩級人民代表大會換屆的選民，享有與南京市民同等的選舉權利。

「台灣註銷我的戶籍並剝奪了我的政治權利，而作為南京市民，我獲得選舉與被選舉權。我很珍惜自己作為大陸公民依法行使民主權利的機會。」邵子平表示，他還有意參選南京鼓樓區人大大代表，期望代表選民參與管理地方國家事務，為中國共產黨和政府分憂，積極為居民群眾服務，致力於推動兩岸民間交流。

9月26日，南京市人大常委會選舉工作辦公室向全市公開發布《致全體選民的一封信》，信中告知：南京市區鎮兩級人民代表大會將於2022年1月換屆，2021年12月依法直接選舉產生區鎮兩級新一屆人大代表。動員全市民眾積极參加選民登記。

看到這封公開信，今年85歲的台灣知名法學教授、聯合國退休職員邵子平立即著手行動。

1936年出生於南京鼓樓醫院的邵子平在南京度過童年與少年，父親邵毓麟是民國外交官，12歲隨家人離開南京去台灣。1971年，在德國獲得法學博士的邵子平離開台灣赴美國密西根大學任研究員，1973年，任職於聯合國總部。自1988年起，邵子平與一批美籍華人，在紐約創立了「紀念南京大屠殺受難同胞聯合會」，尋找侵華日軍南京暴行證據。1991年找到馬吉牧師在1937年拍攝的記錄南京大屠殺現場的原片，震驚西方。1996年，尋獲《拉貝日記》，並向世界各國記者展示公布，引爆全球媒體。在香港大公文匯傳媒集團的全力推動下，2019年12月13日，邵子平與紐約「聯合會」將極為珍貴的馬吉影片37分鐘膠片無償捐贈給南京。2000年7月30日，邵子平被授予「南京好市民」榮譽稱號。

獲知長期在大陸生活的邵子平因無身分證生活不便，2018年12月4日，南京市破格為他恢復戶籍。不料，卻直接導致其台灣戶籍在次年3月被台灣台灣移民署廢止。為此，邵子平不顧高齡多病親赴台灣打官司討公道，案件起訴已近一年，至今尚無下文。

邵子平的大陸戶籍所在地為南京市鼓樓區中央門街道觀音里社區。「這幾天，街道、居委會多次打電話來，詳細講解換屆選舉的程序與要求。」他現任南京大學南京大屠殺史和國際和平學院研究員，有多年歐美與中國台灣地方社會管理的經驗，非常期待能為家鄉貢獻自己的一份力量。

邵子平表示，如果自己能當選南京鼓樓區人大代表，他將運用自己的專業知識以及在多個國家和台灣的生活工作經驗，積極有效發揮代表作用，特別是推動南京與台灣的民間交往，加強台灣對南京基層建設的認識和推進兩岸民眾的情誼。