東北季風報到、氣溫持續下探，搶攻年產值300億元的火鍋商機，六福旅遊集團復刻六福皇宮館內名餐廳「留園」「正宗上海醃篤鮮火鍋」，以及「頤園」餐廳的「正宗東北酸白菜火鍋」兩款招牌火鍋的湯底，製成可常溫保存的火鍋湯料理包，即日起於全台家樂福上市開賣，每款單價279元，民眾只要添加自己喜歡的食材，加熱5分鐘即可快速上桌。

福美饌五星研發團隊經過多次測試及監製，將六福皇宮招牌功夫菜湯品轉換成頂級湯底。「正宗上海醃篤鮮火鍋湯」以頂級老母雞風味高湯為底，濃縮多種膠質精華於其中，湯頭白濁，滋味豐厚，完美再現留園上海料理餐廳的經典湯頭。「正宗東北酸白菜火鍋湯」則來自頤園北京料理餐廳，先將大白菜手工發酵製成酸白菜，佐以精緻高湯，吃起來酸中帶甘，香味四溢。民眾只要將六福皇宮火鍋湯底倒入鍋中，再依喜好添加肉片、蔬菜、丸子、海鮮、豆腐、粉絲等各式配料，煮滾後就可立刻享用，無論是小家庭開鍋，或是宴客桌席上的湯品，都能讓座上賓吃得心滿意足。