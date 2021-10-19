【愛傳媒陳朝平專欄】國慶前，共軍軍機爆量進出我西南防空識別區，引發美國國務院關注，陸委會主委邱太三「坦言」，已到」準戰爭」布局狀態。

美方鼓譟台灣，應加強後備部隊軍力，台灣范姓跨界評論員甚至建議應廣建靶場云云。

臉書跳出去年今日的動態回顧。字裡行間，已經預先評論了這些荒謬的「準戰爭」說詞。畢竟人微言輕，窮兵黷武者繼續硬闖紅燈，置車上2300萬乘客安危於不顧。

「戰爭，已進入三度空間甚至四度、五度空間模式了，中共真要武力犯台，就只能依循傳統作戰方式？不說別的，北斗系統鎖定目標，飛彈瞄準電網節點，數據中心和南北機場，南海斷了台灣能源進口的路徑，網路駭入政府軍政機關，還需要登陸作戰？逐街掃蕩？坦白說，中共真要血洗台灣，哪裡需要耗盡心思搞甚麼空降台灣、登陸西岸？真要血洗台灣，哪裡還在乎美軍何時馳援？」

「網路上有個段子：退役上將寫道，兩岸如啟戰事，台灣死的是軍人，傷的是民眾，殘的是無辜，苦的是婦孺，逃的是政客，毀的是全台；而笑的是美國，賺的是軍火商。誠哉斯言。兩岸中國人豈能認由美國獰笑、軍火商賺飽飽？」

「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。兩岸情勢緊張以來，絕大多數論戰者的思維都停留在伐兵、攻城的層次。換個角度看，伐謀、伐交，又何嘗不能作為謀和的行動準則？不戰而屈人之兵，善之善也。能不戰而屈人之兵，豈不是向和平跨近了一大步？」

台灣，是要向戰爭跨近一步？還是要向和平跨近一步？

作者為資深媒體人

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