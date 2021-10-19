【愛傳媒黃珊珊專欄】28歲進到議會，開啟了我從政之路，我很幸運參與了台北的進步，尤其是內湖南港區，內湖科技園區與南港軟體園區，發展到現在，已經成為台北的金雞母，也是奠定台北市國際競爭力的基礎，我在議會21年親身見證並參與台北市進步的每一刻，深感與有榮焉！

台北市在20年前推動垃圾費隨袋徵收，當時市民反彈很大，我服務處電話都被打爆，但是這是正確的道路，市府與議會一起承擔，垃圾量大減、廚餘回收資源回收量大增，不需要興建第三垃圾掩埋場，連垃圾焚化廠量都大減，因為有一流的市民，台北才能創造這項奇蹟！

20年間，我處理很多選民陳情案，也修改很多不合理的法案，協助海砂屋重建、爭取內湖科學園區法規鬆綁設立企業總部，爭取港湖地區都市計畫變更，還有數不清的會勘與協調會，例如：劃設停車格、拓寬人行道、設置號誌、公園綠化等等市民生活的大小事，每一個選民的意見，我們都視若珍寶，珍惜每一個服務的機會。

修改不合時宜的法律是我從政以來最有成就感的事，尤其是傷害百姓的惡法，例如：以前有很多父母離異根本沒見過父親的人，爸爸過世後卻概括承受上千萬債務的人，只要超過拋棄繼承的期限，就要繼承父親生前全部的債務，這輩子都毀了！

好多受害的民眾不斷的到服務處來問類似的問題，但是惡法亦法，我就算當議員或律師，卻一點辦法也沒有，我到處找立委、法律系老師和司法官同學，大家一起推動繼承法修法，直到現在，大家都適用『限定繼承』了，也就是繼承到多少財產才負擔多少債務，現在每個人都受到法律的保障而非傷害，但是這條修法路整整走了十多年！

我常常覺得，市議員的選民服務其實就是關心市民的生、老、病、死、苦，所以路燈不亮、馬路破洞更是市民生活上很重要的事情，議員監督政府、為民發聲，是非常神聖的工作，需要十足的耐心和毅力，最重要是服務的熱忱，才能做得長久，所以，我非常感恩當議員時可以幫助別人得到快樂與感動，也常為自己能夠參與推動市政進步而自豪！

議員每四年要經過一次選舉的考驗，選舉競爭激烈也非常辛苦，每一個議員都帶著選民的託付與期許，任重道遠！

我選了六屆市議員，中間還選過兩次立法委員，所以我總共選過八次舉，平均兩年半選一次，雖然很辛苦但是樂在其中，因為服務能讓我快樂，選民的信任，讓我更相信自己可以做更多福國利民的事，所以，到今天，還是充滿感恩與熱情！

身邊有幾位助理陪我一起成長，他們是我最好的夥伴，很少有人能一起工作超過20年像家人一樣，28歲當議員的那一天起，他們就在我身邊，現在就算他們散落在不同的領域，但我相信他們仍然跟我一樣保有繼續服務的熱忱與信仰！

沒有政治家世背景、強大政黨奧援，我竟然可以選上六屆市議員，21年議員生涯，選民給了我最大的支持力量，從一個人從政，十多位助理陪我二十多年，到現在我跟更多人一起工作，這場奇幻旅程仍在持續發生中！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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