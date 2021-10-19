美魔女方文琳擁有凍齡顏值和姣好身材曲線，舉手投足俏麗、有魅力，私下的方文琳也相當親民，不時在網上分享生活日常，她昨（18日）就在網上曬自拍，放下一頭長髮的方文琳魅力十足，不過有網友就問：「不是都進場修過了嗎」，對此，方文琳也霸氣回應了。

照片中，方文琳放下一頭長髮，頂著精緻妝容、對鏡頭露出淡淡微笑，方文琳也寫下：「沒事兒～因為很少把頭髮放下來（頭髮自然捲又毛）因為剛染好了頭頂上的白髮，瞬間變回少女了（是頭髮不是我啦）」，方文琳美照俏麗，看不出是56歲的熟女，她還虧自己：「可以拍洗髮精廣告」。

方文琳放下一頭長髮，頂著精緻妝容的她，對鏡頭露出淡淡微笑。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳美照吸引陳美鳳、方馨大讚好美，洪都拉斯直呼她是「擋泥板女神」，網友也大讚：「回到飛鷹三姝的年代」、「氣質美女」、「太犯規了全身沒贅肉頭髮還這麼黑又多」，不過留言區則有人留言：「不是都進場修過了嗎」，對此，方文琳則霸氣說：「請問是進哪一個廠？那這個廠也太差了吧！！因為我還有魚尾紋，眼袋淚溝」，相當高EQ。

方文琳回應網友。（圖／取材自方文琳臉書）

其實，方文琳不只以凍齡顏值引發討論，熱愛運動的她，屢次也因姣好身材曲線引發討論，方文琳也曾透露，她不是為了瘦才運動，而是因為愛運動而運動，她過去在疫情期間就會找有氧、無氧、肌力各方面運動影片來做，方文琳認為，運動也是一種習慣養成，並呼籲大家還是要循序漸進，不要有運動傷害。