萬聖節即將到來，迎接歡樂氣氛濃厚的西方鬼節，美式餐廳是許多人選擇舉辦萬聖扮裝派對的首選。看準節慶商機，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐飲龍頭品牌「TGI FRIDAYS星期五餐廳」，以及牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」分別推出推出萬聖節慶限定餐飲，邀全台民眾到店「妝」神弄鬼。

迎接萬聖節，TGI FRIDAYS結合南瓜怪、女巫、淘氣鬼等搞怪視覺，於今（10／19）起至11月1日期間，推出3款萬聖搗蛋餐飲，搶攻IG打卡版面。吸睛度十足的萬聖餐飲包括：以鮮豔紅椒雕出南瓜臉經典恐怖表情的「南瓜怪紫蘇蕃茄雞肉麵」、宛如女巫帽飛在雲端、造型感十足的巧克力奶昔「飛天俏女巫」，以及帶有呆萌大小眼、用粉紅與黃色創造對比的調酒「粉紅淘氣鬼」。

為增添趣味與互動，FRIDAYS更祭出話題尋字活動「同音字加碼送」，於今（10／19）至11月1日限時兩周，凡姓名有符合「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一字同音者，可享萬聖搞怪飲品買一送一。除此之外，全台15間FRIDAYS餐廳皆換上應景搞怪、氣氛滿點的布置，廣邀全台消費者一起到店齊搞怪，度過歡樂難忘的萬聖節。

除搞怪餐點與優惠，TGI FRIDAYS觀察到每逢萬聖節，父母們紛紛費盡心力將自家寶貝變裝搞怪，以及今年暑假受疫情影響，導致許多小朋友悶壞了、沒玩到夏令營。為擴大過節商機、搶攻「親子財」，TGI FRIDAYS特別舉辦節慶限定的「萬聖節版小小廚師體驗營」，帶領親子DIY創作專屬的南瓜面具、應景萬聖節飲品動手作，邀全家大小一同變裝派對、來FRIDAYS「妝」神弄鬼。

Trick or treat，不給糖就搗蛋！迎接10月底最歡樂、也最搞怪的萬聖節，街頭已開始瀰漫著調皮又鬼魅的氛圍，牛排連鎖餐廳-Texas Roadhouse德州鮮切牛排在這一年一度的重要西洋節慶，以血腥為主軸，推出限期2天的「Halloween Special」萬聖甜點與飲品，將腦漿、血漿端上桌。凡10月30日與10月31日至Texas Roadhouse德州鮮切牛排餐廳歡度萬聖佳節，即可以250元優惠價點購「腦漿可可甜麵包」乙份、240元點購「血漿冰沙（含酒精）」乙杯，以及180元選購「血漿冰沙（含酒精）」乙杯。此外，為讓更多民眾來店同歡，凡著萬聖節裝扮的服裝到Texas Roadhouse消費，則可獲得搗蛋糖乙份。