36歲的香港女歌手戴夢夢，擁有甜美臉蛋與笑容，亮麗的外型使她出道後就受到矚目，但在2015年時卻被爆出與知名樂團「太極樂隊」鼓手朱翰博熱戀，而且男方還是已婚人夫，讓這段不倫戀火速成為輿論焦點，而近日戴夢夢突然在個人社群平台上宣布喜訊，並曬出甜蜜婚紗照，沒想到「新郎不是他」。

戴夢夢過去曾以童星身分出道，以出眾的外貌與自然的演技在多部電視劇中演出，獲得大批觀眾的喜愛，另外她還是知名艷星翁紅的乾女兒，使她人氣居高不下。2011年她轉戰幕後，以廣大的人脈當起演藝經紀人，但就在她事業再度飛升之際，卻在2015年爆出與「太極樂隊」鼓手朱翰博熱戀的醜聞，當時朱翰博不僅大她19歲，還不顧已婚人夫的身分，為了她拋棄糟糠之妻、準備離婚，甚至不顧患有精神疾病的兒子，引起軒然大波。

即便如此，兩人依然愛得火熱又高調，經常被媒體拍到手牽手外出的畫面，令不少人看了忍不住大罵朱翰博「渣男」，戴夢夢也因此被貼上「小三」標籤，直到2017年兩人驚傳分手，輿論才漸漸消失。

沒想到經過幾年的分離，戴夢夢日前又宣布與朱翰博復合，甚至出現在男方8月份所舉辦的演唱會上為他加油，朱翰博還在台上高調感謝女方的支持，甚至害羞表示兩人的關係就像雲霄飛車一樣上上下下；豈料戴夢夢10月初接受媒體採訪時又自爆兩人已分手，退回朋友與家人的關係，讓外界霧裡看花。

此事件才經過短短10天，戴夢夢18日突然在個人IG上曬出一張婚紗照宣布結婚，並在文中表示「走在一起，是一種緣份。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此We’re getting married」，照片中她穿著一件卡肩式透視禮服，由一名長相俊俏的男子將她抱起舉高，兩人看起來相當甜蜜。據了解，該名男子是從事金融業的圈外人，外型高䠷帥氣，與戴夢夢十分般配，但戴夢夢宛如八點檔的感情戲碼還是讓網友們相當傻眼，引起熱烈討論。