日本防衛省表示，昨天中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越津輕海峽。這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。

日本放送協會（NHK）報導，18日上午8時（台灣時間7時）許，日本海上自衛隊飛機及艦艇觀測到在北海道奧尻島西南約110公里處的日本海，中俄海軍艦艇共10艘正在航行，並於昨天下午穿越津輕海峽航至太平洋。

報導指出，這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。（編輯：周永捷）1101019