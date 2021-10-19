史上首次 日防衛省證實：中俄10艘軍艦穿越津輕海峽 10:162021/10/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前中國大陸與俄羅斯正進行「海上聯合-2021」聯合軍事演習，日本防衛省19日證實，中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇18日同時穿越津輕海峽，這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛省表示，昨天中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越津輕海峽。這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。 日本放送協會（NHK）報導，18日上午8時（台灣時間7時）許，日本海上自衛隊飛機及艦艇觀測到在北海道奧尻島西南約110公里處的日本海，中俄海軍艦艇共10艘正在航行，並於昨天下午穿越津輕海峽航至太平洋。 報導指出，這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。（編輯：周永捷）1101019 北大智庫：美加軍艦聯合穿越台海 搶ITF國際旅展商機 寒舍集團4飯店線上線下全面下殺 #津輕海峽 #中俄 #10 #穿越 #日本防衛省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年內第7次武力示威 南韓曝北韓向東部海域發射飛彈 09:302021/10/19 國際 日本疫情快速降溫 專家：可能是染疫者無症狀 18:082021/10/16 國際 新聞透視》自民黨鷹派安保政見 牽動東亞局勢 04:102021/10/15 國際大事 供應鏈瓶頸、陸經濟放緩 日本10月報告調降出口展望 11:222021/10/15 財經 大陸學者：日擬藉軍事結盟 架空和平憲法 04:102021/10/16 產業財經 名家觀點》宇文昊：日本想藉軍事合作架空和平憲法 10:302021/10/15 兩岸 富驛酒店集團推五倍券住宿1.5折 瞄準度假市場拓點展店 18:542021/10/15 財經 中俄聯演 解放軍6艦入日本海 04:102021/10/15 國際大事 陸反艦導彈技術助伊朗升級老舊F4戰機 美航母不敢進波斯灣 21:142021/10/18 兩岸 富味鄉假芝麻油案大逆轉 董座等三人全獲緩刑定讞 11:132021/10/18 社會 莫德納恐致心肌炎 日本擬建議年輕男性改打輝瑞 10:042021/10/14 國際 國際熱門新聞 影》採訪猛伸美腿 CNBC女主播疑色誘普丁 - 政治圈 史上首次 日防衛省證實：中俄10艘軍艦穿越津輕海峽 - 國際 - 中央社 澳洲軍購核潛艦 馬來西亞與印尼直言有所顧忌 - 國際 - 中央社 大陸否認高超音速飛彈測試 而是太空船實驗 - 國際 影》美連鎖餐廳改短制服 女員工「臀部露出」爆氣：這內褲吧 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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