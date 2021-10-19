64歲的許姓男子日前下午4時到台中市政府警察局第三分局立德派出所報案，他指稱，前一天騎機車去訪友，因離開時飄著小雨，他便改乘計程車回家，隔日中午返回友人家牽車，卻怎樣都找不到。員警獲報後調閱監視器，訝然發現是許男前晚騎車離去發現天空飄雨騎200公尺又停放路邊，找到機車後，許男也對自己的「淋雨失憶症」感到抱歉。

許男表示，他前一天下午2時騎機車到朋友家聊天，機車就近停放友人家巷子口，因疫情關係許久沒有見面，聊得太開心沒有注意到時間流逝，一回神已經晚上10時，匆忙和友人道別後，因天色昏暗還下著小雨，自己夜間視力又不是很好，便搭乘計程車回家。起床後想起機車還在友人家附近，回到現場卻遍尋不著，找了一個下午實在是沒有辦法，只好向警方求助。

員警確認許男鑰匙有拔取，且龍頭亦有上鎖，忘記停放位置的可能性較大，除了協助調閱監視器外，也在其所述的停車處展開地毯式搜索。員警先是在200公尺外發現許男機車，更從監視器畫面得知機車移動200公尺的真相，原來許男準備返家時，騎了200公尺後突然下起雨來，他立刻將機車停放路旁，改搭計程車返家。

許男見到監視器畫面，才回想起當時的情景，對自己的「淋雨失憶症」感到非常不好意思，頻頻向警方道歉，也不斷感謝員警耐心幫他查出真相。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。