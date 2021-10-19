女生高薪是否會讓男生不敢追呢？一名年收入約400萬的女醫生，想找40歲以下，收入超過400萬的男生結婚，卻苦找不到。文章被轉發到PTT後引起熱議，有鄉民點出主因，表示女醫師擇偶條件要求太高，符合的人較少。

一名網友在PTT上表示，一名現在年薪400萬的女醫師，她剛當醫師時是有其他醫師追求的，但後來職位升遷後，同期的醫師收入沒她高，學弟們的收入比她更少，所以更專注於工作，但當她想結婚時，卻找不到收入相當、條件相當的對象了。

原PO表示，她不是沒人追，年輕時也是有人追的，但她自己努力工作加薪後，發覺追的人收入都她比差，就看不上了。而且在台灣年薪400萬以上的男生，選擇太多了。

貼文一出引起熱烈討論，「看原文，她就是要比她年輕、收入比她高的」、「說真的，我年收比這女生高，我當然找年輕的」、「平時主張女權這時又不主動了」、「女醫生還會戰同儕學弟收入，娶來不是折磨自己嗎?」、「要求不合理的收入是什麼心態」、「她會找不到對象不是因為收入高，而是要求高」、「不知是否曾先檢視一下自己開出來的條件？」、「我年收如果400萬，娶個年輕收入普通的正妹就好」、「男性如果定那標準一樣找不到對象的」、「如果想要收入相當或比他高的，夢裡最多」。