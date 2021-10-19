促轉會。（本報系資料照片）

民進黨立委黃國書坦承當過政治線民，國民黨主席朱立倫表示，當年國民黨執政國民黨當然負責，但民進黨不要每天搞清算鬥爭。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，國民黨對所做的事情應該一概承擔，加害人卻反而唉唉叫，說什麼分化、清算，這真是執迷不悟。

立委黃國書坦承當過政治線民，國民黨主席朱立倫說那不是國民黨，而是當時大時代的情治單位。行政院長蘇貞昌18日指出，過去情治單位的頭，就是國民黨的頭，朱說這是情治單位、不是國民黨，就好像說「殺人的是菜刀，不是拿菜刀的人」一樣。朱則反問蘇「台灣沒有事了嗎？」有讓人民安居樂業嗎？整天搞分化清算。

對此，蘇貞昌今天表示，國民黨當年透過特務、情報及其他種種不法方法，箝制壓迫人民，讓人民受苦受害，時間非常長。現在漸漸因為民主開放、轉型正義，時間漸漸證明了一切，水落石出。

蘇貞昌說，當潮水下降，誰沒有穿褲子就會被看清楚，自己做了什麼事，現任的黨主席對於當年國民黨所做的事情應該一概承擔，加害人卻反而唉唉叫，說什麼分化、清算，這真是執迷不悟。