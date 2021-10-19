NHL冰球的聖荷西鯊魚隊前鋒肯恩(Evander Kane)因為不想打疫苗，涉嫌使用偽造的疫苗接種紀錄卡，遭到聯盟下達禁賽21場的處分。依據勞資協議，肯恩這21天的薪資168萬美元（新台幣4700萬）將被捐給球員急難救助基金。

肯恩透過球員工會發表道歉聲明：「我向聖荷西球團、隊友、球迷道歉，我很後悔違反了防疫規定。我犯了錯，我願承擔全部責任，我會在禁賽期間參加諮商，並在未來做出更好的決定。」

《美聯社》報導，NHL聯盟沒有明說肯恩使用偽造疫苗紀錄卡，只宣布他違反了防疫規定，但有知情人士爆料肯恩使用假卡來躲避施打疫苗。使用偽造疫苗紀錄卡在美國和加拿大都是違法行為，面臨6個月監禁與最高75萬美元罰款（新台幣2098萬），NHL也正在調查此事。

鯊魚球團聲明：「肯恩的悔過態度令我們欣慰，同時我們對他無視聯盟與工會的防疫規定感到極度失望，我們將不會在聯盟禁賽結束之前進一步評論此事。」

同時肯恩獲得一個好消息，聯盟公布懲處的時候也宣布肯恩的家暴調查案結果，因為缺乏證據而撤銷案件。肯恩與妻子Deanna不睦，她除了控訴肯恩家暴，今年7月還在IG爆料他簽賭、放水以賺取賭金。肯恩全力配合聯盟調查，最後聯盟還他清白。肯恩本季年薪700萬美元，他與妻子正進行離婚手續。