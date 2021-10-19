北韓9月底才射彈。

南韓聯合參謀本部（聯參）19日上午10時20分說，北韓當天向東海發射飛彈。

據韓聯社19日報導，這是北韓今年來第7次武力示威，青瓦台將隨即召開國安會議。

而據路透報導，日本海岸巡防隊說，北韓向日本海方向發射了飛彈。

南韓政府消息人士19日透露，南韓國家情報院院長朴智元，美國國家情報總監海恩絲（Avril Haines）和日本內閣情報官瀧澤裕昭當天將在首爾舉行閉門會議，討論朝鮮半島局勢和北韓問題。

這是3方今年5月在東京會見後，時隔5個月再度會晤。由於北韓先前試射新型飛彈，要求韓美取消敵對政策，同時拒不響應韓美提出的重啟對話要求，3方將共同審視朝鮮半島局勢，並討論促平壤重返對話的方案。

據推測，美方這次會談將主要關注北韓問題和韓美日合作方案。考慮到瀧澤裕昭在岸田文雄就任日本首相後首次訪韓，3方將了解日方新的對北韓政策方向，並討論3方加強情報合作的方案。

而9月28日時，北韓國防科學院說，在慈江道龍林郡都陽里試射了新研發的「火星-8」型高超音速飛彈。而高超音速飛彈的速度至少為5馬赫，也就是5倍音速。

美國和中俄都在發展高超音速武器，北韓進行相關測試，意味它也加入了這場競賽。高超音速飛彈被視為下一代武器，大幅縮短讓對手反應的時間，也打破了傳統的擊敗機制。