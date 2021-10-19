巨生生醫公司（6827，簡稱巨生醫）在10月6日申請登錄興櫃股票後，今（19）以每股35元掛牌興櫃買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，巨生醫公司成立於2014年11月間，董事長為蔣為峰，主要經營業務是奈米微粒及奈米微胞技術平台相關新成分新藥／新劑型新藥開發，送件時資本額為5億5395萬元。

巨生醫2020年業績，營收742萬元，稅後虧損1億4886萬元，每股虧損3.08元；自結今年前八月稅後虧損6611萬元，每股虧損1.30元。