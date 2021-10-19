巨生醫19日每股35元掛牌興櫃 09:302021/10/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巨生生醫公司（6827，簡稱巨生醫）在10月6日申請登錄興櫃股票後，今（19）以每股35元掛牌興櫃買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，巨生醫公司成立於2014年11月間，董事長為蔣為峰，主要經營業務是奈米微粒及奈米微胞技術平台相關新成分新藥／新劑型新藥開發，送件時資本額為5億5395萬元。 巨生醫2020年業績，營收742萬元，稅後虧損1億4886萬元，每股虧損3.08元；自結今年前八月稅後虧損6611萬元，每股虧損1.30元。 愛普＊面額分割 上市首日收紅 亨泰光 全年獲利拚一股本 #巨生醫 #稅後虧損 #每股虧損 #每股 #掛牌興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102021/10/19 證券．權證 《美股掃瞄》道瓊跌 那指、標普500連4紅 08:372021/10/19 財經 美塞港有解 東陽喜迎旺季 04:102021/10/19 證券．權證 雙11燃戰火 陸快遞漲逾一成 04:102021/10/19 全球財經 《櫃買市場》巨生醫19日興櫃掛牌 08:372021/10/19 財經 半導體積弱不振 台股力守月線 04:102021/10/19 財經要聞 澎湖今加碼發1000現金 04:102021/10/19 地方新聞 油電糖水四國營企業 明年斥2,436億拚內需 04:102021/10/19 財經要聞 NBA》太陽拒給5年頂薪 狀元中鋒艾頓續約失敗 07:292021/10/19 體育 光寶科 前三季每股賺4.9元 04:102021/10/19 證券．權證 比特幣價格飆 挖礦股同歡 04:102021/10/19 證券．權證 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 原物料大漲 概念股逆勢上攻 - 財經要聞 - 工商時報 55位台港生 放棄就讀福州大學 - 產業財經 - 旺報 原油瘋漲 年底奔100美元／桶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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