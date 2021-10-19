台股加權指數19日開高在16791.12點，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）雙雙開高，因外資報告上調欣興（3037）目標價，連帶景碩（3189）、南電（8046）早盤紛紛拉漲，ABF載板三雄早盤漲幅逾4％，成為盤面上亮點，電子股指數走強，帶動台股早盤大漲逾百點。

美股18日漲跌互見，道瓊指數小跌0.1％，與8月16日所創的歷史新高相比，約下跌1％；美國9月工業生產下滑1.3％，創7個月以來的最大降幅，中國大陸第三季GDP數據也低於預期。標普500指數上漲0.3％，主要受到可選消費、資訊科技以及通訊服務等類股上漲的帶動。

道瓊工業平均指數10月18日終場下跌0.10％（36.15點）、收35258.61點。

那斯達克指數上漲0.84％（124.47點）、收15021.81點。費城半導體指數上漲0.74％（24.37點）、收3338.78點。

元富投顧指出，10月份全球股市忽多忽空，上下波動相當大，也不容易掌握，美國加速縮減QE及通膨高漲，仍是美股多頭反攻的變數，加上中國限電、調漲電價以及中國大陸恆大後續的財務情況，也都考驗多頭的持股信心。

目前台股短線暫時化解破16000年線的壓力，但上檔16800～17000月線、季線尚未有攻擊量突破，16200～17000區間來回震盪，利用拉回汰弱換強。