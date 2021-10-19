54歲男星伊正，和小15歲嫩妻鄒琳結婚6年、育有2女，常在臉書與粉絲分享日常的他，透露隨著疫苗陸續進貨，終於輪到排序第11類的他施打疫苗，但也坦言施打前心情確實忐忑不安，但為了自己和家人安全，還是前往接種疫苗。

伊正昨（18日）在臉書曬出施打疫苗的照片，表示排序11類的他，為了等到能夠施打疫苗，坦言「等的有點累」，如今順利輪到他施打，不忘搞笑表示「撿到一支針」，雖然施打前心情有些忐忑不安，但為了保護自己和家人，讓這個世界能早日恢復過往般的日常，還是勇敢去接種疫苗，打完後身體一切如常，沒有發燒、痠痛、暈眩等副作用，讓他笑稱「休息夠了撿到假，壓馬路去」。

雖然伊正施打完沒有副作用，但粉絲不忘留言關切：「打完後多休息，多喝水，多補充營養，就沒什麼大問題」、「要多喝白開水，隔天如果有發燒吃一顆普拿疼，好好休息」、「要多喝水～止痛藥還是備一下，痛的時候吃一顆真的會比較舒服唷」、「還是別亂跑，好好在家休息，副作用很難預料」、「登記疫苗等待了3個月是值得的，你要多休息補充維他命C」。

前主播谷懷萱日前在老公徐展元陪伴下，也順利接種完BNT，她透露沒有發燒、頭痛症狀，只有下針處疼痛，強調有朋友建議施打後濕敷，雖不知道沒做的人是否經歷慘烈痛楚，但自己打針後絕對會乖乖濕敷。

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