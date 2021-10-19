臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「康編碎碎念」）

中廣董事長趙少康小編經常在臉書與網友互動，逗趣的內容屢屢引發熱烈迴響。趙小編日前在刊出一張螢幕破裂的筆記電腦照，寫「剛剛一個手滑，電腦螢幕就變醬子了」，並強調「跪求斗內」，照片後方更刻意秀出小編真容，獲湧入大批藍營政治人物與網友的回應；「老闆」趙少康也親自留言「不要藉機退群喔」，獲得超過1000個讚。

趙少康小編日前在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文道：「剛剛一個手滑，電腦螢幕就變醬子了。跪求斗內紙箱。」並刊出一張筆記電腦螢幕破裂的的照片，值得注意的是，照片中除了一台螢幕破裂的筆記電腦，後方還有一台桌上型電腦，該電腦桌面放著一張身穿「戰鬥藍」上衣、單手托腮望向前方的女子照。

此文發出後獲得超過3000個讚、超過210則留言，網友回應熱烈。趙少康也親自留言「不要藉機退群喔」，此留言獲得超過1000個讚，並吸引大批藍營政治人物留言呼應，台北市議員徐巧芯表示「快跟老闆申請一台新的」、張斯綱表示「緊急呼叫趙少康董事長」、高雄市議員邱于軒表示「快跟老闆申請一台新的」、台中市議員羅廷瑋表示「退群組可以要一台新的」、桃園市議員朱珍瑤表示「老闆！」

其他網友則紛紛表示：「這小編長得很可愛！」「怎麼看到的亮點都是後面BENQ螢幕裡面的那位正妹」、「怎感覺長的有點像趙少康」、「事情不是看表面的，顯然是小編想露臉」、「老闆看到了，應該會有聖誕禮物」、「建議趙老闆買新螢幕，至少比朱主席送手機便宜！」「老闆快來扣薪水」。