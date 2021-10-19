台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），行政院政務委員鄧振中表示成功機率高，但日本台灣交流協會表示不能這麼樂觀，日本首相則強調「廢水排放不能推遲」。對此，行政院長蘇貞昌表示，政府會極力爭取促成，但對於國人健康、產業安全、國家安全，也一定會嚴格把關。

大陸與台灣9月先後申請加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP），中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，大陸早一步遞件申請，讓我國入會程序出現諸多變數，日本福島五縣農產品及食品禁令以及「中國大陸因素」，是眼前要先克服的難題。

但鄧振中日前強調，台灣申請加入CPTPP，日本會幫大忙，台灣成功機率很高。對此，日本台灣交流協會首席副代表星野光明回應，台灣入會難度極高，鄧振中的說法過於樂觀。同時，日本新首相岸田文雄也重申「廢水排放不能推遲」，讓台灣申請加入CPTPP出現更多難題。

對此，蘇貞昌今天表示，台灣是以外貿為主的國家，任何有助於國人外貿有利的事、有利的組織，政府都會極力爭取促成，但同時對於國人的健康、產業的安全、國家的安全，政府也一定會嚴格把關。