新北市雙溪區虎豹潭，16日有31名大人及小孩參加「大方體驗自然」課程活動，發生6人 (2大4小) 不慎落水，已釀成4死意外，搜救迄今超過60小時，尚有15歲陳姓少女、8歲劉姓女童尚未尋獲，新北市長侯友宜表示，他在事發第一天，已要求教育局等相關單位全面清查所有業者及農業休閒類似活動，未來將統籌管理。

侯友宜一早就坐鎮指揮所，並向搜救人員表示，今天是天氣最好的一天，水勢趨緩將持續出動357人人搜救隊沿溪床進行地毯式搜索。

侯友宜並指出，市府在案發第一天就責成主管單位教育局與經發局，就新北市中小學及所有相關活動進行檢試及查核，全面清查還有多少活動業者以及農業休閒業者從事類似活動，了解營運的狀況及帶隊的情形。

侯友宜向搜救隊員精神喊話表示，目前搜救已持續搜索超過60小時，希望大家把握黃金72小時最後時間積極搶救，大家一定要加油。今天將新設一處指揮所，從下游往上游，尤其是潛水同仁在水下，務必查看有沒有人卡在石頭裡面，「我們一定能找到，對家屬能有交代。」

侯友宜說，今天是三天搜索以來天氣最好的一天，星期三可能會變天，因此黃金搜索就在這個時候，大家不要放棄，要用愛心、耐心及細心執行任務。

新北市消防局今天出動357人，其中雙溪地區及三水潭有240人，坪林地區有117人，上午搜索重點區域放在六合橋及洄流區。