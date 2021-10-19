警方趕緊將老嫗帶返警所休憩並聯絡其家屬，家屬見老嫗平安無恙，開心地與老嫗相擁而泣。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員林明新、賴楷棟，日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於五權西路有一名9旬老嫗坐倒於人行道；員警馳赴現場，見老嫗虛弱無力癱坐於路旁，膝蓋有輕微擦挫傷，連忙通知119救護人員協助檢視身體狀況。警方如「及時雨」救護並通知家人找到回家的路。

警方指出，當員警趕到時提供飲用水予老嫗，俟其恢復體力後，老嫗始緩緩道出午間自西屯區自宅出門，一時迷失方向往反方向步行離家至6公里遠的南屯，最後因體力不支，雙腳無力重心不穩而跌倒；員警趕緊先將老嫗帶返警所休憩並聯絡其家屬，家屬見老嫗平安無恙，開心地與老嫗相擁而泣，不斷感謝員警的協助。

周姓老嫗家屬向員警說，老嫗平日會外出步行撿拾資源回收當成運動的習慣，當日中午老嫗告訴家人要外出剪頭髮後，便推著推車出門，惟直至晚間用餐時段都未見老嫗返家，家屬趕忙至鄰近派出所報案協尋。

當家屬接獲員警通知時，一開始還以為是詐騙集團來電半信半疑，直至聽到老嫗聲音時又驚又喜，連忙衝至警所，見到老嫗後激動地與其緊緊相擁，不斷輕聲安慰，並感謝暖心警消的協助，才能讓老嫗安全的返家。

南屯派出所長江松泳強調，年長體弱者盡量避免單獨外出，平常家屬也可以在他們身上放家屬聯絡名片或連絡電話，以便有臨時狀況可供聯絡之用。