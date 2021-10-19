秀泰集團18日拜會高市經發局，洽談岡山、台鋁2處投資案進度，分別將於明年1月、今年11月開幕，未來擬加碼投資高雄。秀泰總經理廖偉銘有感日前城中城火災憾事，將捐贈3000組住宅用火災警報器，將由消防局開放給獨居、低收、身障等3大弱勢族群申請。

廖偉銘指出，秀泰集團目前全台共有15家影城、5處複合式商場，會持續投資並深耕高雄，預計至少將拓展3至5處據點。他也提到，城中城火災讓人遺憾與難過，集團秉持投資高雄、回饋高雄理念，決議率先捐出3000組住宅用火災警報器，全數交由高雄市政府統籌使用，未來岡山、台鋁據點也會全力配合政府防災演練，做好消防安檢。

經發局指出，秀泰集團已確定將進駐今年底前完工的「岡山樂購站前廣場」，該廣場A區街邊店已於今年4月起陸續開幕，包含UNIQLO、NET、藏壽司和健身工廠等知名業者都已進駐，至於B區複合商場及影城將由秀泰集團經營，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院，此外將接手的MLD台鋁影城也於今年11月開幕，可望為高雄帶動更多商機。

經發局長廖泰翔表示，非常感謝秀泰集團關切弱勢家戶居住安全，並不畏疫情持續投資高雄，兩投資案為高雄創造更多工作機會與打造優質休閒場域。

廖泰翔指出，市府透過橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區打造南北雙引擎來推動高雄產業轉型升級，吸引更多國際大廠投資落地，相對園區周邊的住宿、生活設施等需求也不斷提高，相信秀泰集團的投資將滿足更多科技白領需求，吸引更多科技人才。

高市消防局副局長王宗展感謝秀泰集團捐贈住警器，後續將開放給獨居、低收、身障等3大弱勢族群申請。他指出，高雄市截至110年9月全市火災警報器安裝率為84.78％，為提升高風險弱勢族群裝置率，今年研訂「偵煙宅，雄安心」住警器推廣計畫，將於今年底針對低收入戶、獨居長者全面進行安裝。