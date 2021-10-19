新北市雙溪區虎豹潭「大自然體驗營」落水意外，劉姓一家4口一起參加，父親與一對兒女皆落水，父親拉到岸邊樹枝幸運生還，兄妹則是1死1失蹤。劉父哽咽回憶，當天溪水暴漲很快，他以登山杖拉兩個小朋友上岸後，自己卻踩空落水，幸好抓著岸邊樹根往上爬，這時轉頭看到後面有小朋友落水，包括他的一對兒女，當場目睹自己兒女遭水沖走。

劉父悲傷表示，當初從臉書上得知大自然體驗營活動，帶著孩子參加已經有3、4年，都沒發生過問題；這次出發前當地已開始下起毛毛雨，不過老師評估後仍認為可行，照常出發。豈料下午發現山區雨勢變大決定返回，在步行渡河時，溪水暴漲，走在梳子壩上的多人被沖走。

劉父還原事發當下，溪水暴漲來得實在太快，他走在梳子壩最前方，落水後拉到一旁樹枝才幸運爬上岸，而2個孩子則在好幾個石頭後面，不幸被溪水沖走，老婆則是在溪水暴漲前已經抵達岸邊等他們。

劉父悲傷表示，帶小孩參加體驗營已經3、4年都沒事，這次出發前就下雨，但帶隊老師評估後認為行程可以照走。

「大方自然體驗」蘇姓老師16日率領家長、學生共計31人前往新北市雙溪區的虎豹潭戶外教學，不幸遇溪水暴漲6人落水失蹤意外，截至18日傍晚，已尋獲2大2小遺體，目前仍有15歲陳女及8歲劉姓女童下落不明。