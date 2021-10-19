香港特首林鄭月娥昨日（18日）晚上在禮賓府跌倒，自行前往醫院，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折。

綜合港媒報導，香港特首辦發言人回覆查詢時證實，林鄭月娥在瑪麗醫院，又表示林鄭月娥因不小心在樓梯跌倒受傷。

按醫生建議，林鄭月娥將留院觀察，並暫時休假。今日（19日）行政會議將休會，會議前的會見媒體環節將會取消。

林鄭月娥休假期間，由政務司司長李家超署理行政長官職務。