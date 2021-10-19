香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察中 09:542021/10/19 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為香港特區行政長官林鄭月娥。（香港中通社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥昨日（18日）晚上在禮賓府跌倒，自行前往醫院，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折。 綜合港媒報導，香港特首辦發言人回覆查詢時證實，林鄭月娥在瑪麗醫院，又表示林鄭月娥因不小心在樓梯跌倒受傷。 按醫生建議，林鄭月娥將留院觀察，並暫時休假。今日（19日）行政會議將休會，會議前的會見媒體環節將會取消。 林鄭月娥休假期間，由政務司司長李家超署理行政長官職務。 原物料大漲 概念股逆勢上攻 司機員判4年6月 台鐵無罪脫身 #林鄭月娥 #跌倒 #香港特首 #留院觀察 #醫生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙多加持 金融股紅通通 04:102021/10/19 證券．權證 商品狂飆 對沖基金賺翻了 04:102021/10/19 全球財經 中悦IFC 副都心企業據點首選 04:102021/10/19 產業．科技 教師產業研習 1／4高職生仍棄技職 04:102021/10/19 生活新聞 台中流感疫苗接種人次 僅去年1／3 04:102021/10/19 地方新聞 中華電5G智慧醫療 導入榮家長照 04:102021/10/19 財經焦點 好享退屆滿兩年 報酬率按讚 04:102021/10/19 投資理財 秋意漸濃 火鍋業出招搶市 04:102021/10/19 產業特刊 布局美國平衡基金 降波動穩收益 04:102021/10/19 投資理財 宜蘭藝術自造祭 23日走出時尚噶瑪蘭 04:102021/10/19 地方新聞 年內第7次武力示威 南韓曝北韓向東部海域發射飛彈 09:302021/10/19 國際 兩岸熱門新聞 一張空姐路邊凍到發抖照 海航高層集體著夏裝寒風中罰站體會 - 兩岸 - 旺報 陸反艦導彈技術助伊朗升級老舊F4戰機 美航母不敢進波斯灣 - 兩岸 美：大陸已經發射了250枚導彈 核武快速擴張威脅美國與盟友 - 兩岸 台灣知名法學教授邵子平 參選南京人大代表 - 兩岸 駐太空半年如何解悶？神州13號3人曝全靠這2件事 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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