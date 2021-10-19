21歲男子因撿耳機受困大漢溪，新北市消防局獲報，柑園、頂埔、土城中隊、土城分隊共出動12車28人前往救援，以繩索協助他脫困，男子上岸後沒有受傷，只感到冷意，先送往樹林仁愛醫院觀察。

消防局表示，今清晨6時16分獲報，樹林區柑園二橋下有名身著白衣的21歲王姓男子，站在大漢溪的中間石頭上呼叫，距離岸邊有30公尺，同仁因橡皮艇無法下船靠近，利用繩索接近將民眾帶回左岸，結束一場虛驚。

據悉，王男表示，他原本走在疏洪步道，因耳機掉入水中，想前往撿回，未料卻反被受困溪中。