1.帆宣(6196)：手握大單擁優勢，5日線上方具有力支撐，多方信心增，早盤續攻揚逾2%。
2.欣興(3037)：外資研究機構ALETHEIA喊出500元目標價，買盤進場逛卡位，大漲5%以上。
3.南電(8046)：基本面就是王道，本土法人當靠山，今日早拉升半根漲停板回月線。
4.車王電(1533)：旗下華德新電巴攻日奏捷，開高急攻漲停板，創逾1個月高點。
5.富邦媒(8454)：雙11倒數計時，1700元形成支撐，資金流入，股價推高2%。
6.茂達(6138)：將大啖英特爾、超微訂單，早盤強漲逾4.5%，重返季線、160元上。
7.中櫃(2613)：鐵礦石需求緩，周一BDI指數連7跌，惟外資轉買超，股價回神漲逾2%。
8.遠雄港(5607)：新收過檢費、同業退出，後續成長動能佳，晨盤點火漲近4%，45.8元再衝多年新高價。
9.再生-KY(1337)：塑化題材不滅，外資相挺，早盤登7.94元漲停價，維持6%以上漲幅。
10.景碩(3189)：Q4業績拚新高，法人調升目標價，股價續漲逾8.5%，創波段新高價。
11.青雲(5386)：比特幣逼近歷史天價，挖礦潮再起，早盤勁揚約6%，觸及5字頭、躍上半年線。
12.朋程(8255)：挾電動車題材，晨盤放量漲5%。
13.光寶科(2301)：基本面佳，訂單能見度達半年，惟利多不漲，早盤跌約3.7%，丟失短均及月線。
14.開發金(2883)：業務穩健、子公司給力，外資連2日買超且擴幅，早盤帶量上攻。
15.中華化(1727)：原物料大漲，概念股攻勢凌厲，無懼遭列警示股，連3日亮燈觸頂，再衝高價47.9元。
16.元禎(1725)：鎖定低碳商機，近期股價衝一波，連兩日拉漲停，攻上30元及逾10年高點。
17.其陽(3564)：9月營收登峰，Q4動能可期，連兩日亮燈漲停，站上逾1年半高峰。
18.聚和(6509)：電動車時代來臨，車用概念股催油門，早盤放量攻頂，衝上波段高點。
19.美琪瑪(4721)：新能源車題材夯，概念股火力全開，今急拉大漲6%，重返130元。
20.東鹼(1708)：原物料喊漲，化工族群營運進補，獲外資連7買，激勵早盤放量登頂，收復各短均線。
21.東洋(4105)：捲疫苗內線風波，總座施俊良遭解任，早盤股價小跌1%內，五日線不保。
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