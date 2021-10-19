澎湃新聞19日報導，萬達商管上市已經獲得中國證監會批准，近期證監會將正式出具「香港H股發行批復」，萬達商管可以進入在香港IPO的實質階段。

大陸證監會官網資料顯示，8月20日，證監會國際部披露，已接收珠海萬達商業管理集團股份有限公司提交的《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》材料。8月26日，證監會出具補正通知，10月9日證監會接收補正材料。10月11日，材料已經獲得受理，這意味著萬達商管可以向港交所遞交上市申請表格，進入赴港IPO的實質性階段。

這是萬達商管從上海A股撤退後，王健林帶著重組後的萬達商管再次赴港上市。

早在2015年9月，萬達商業就向中國證監會遞交了招股書。當時萬達商業擬上市的資產以商場（包含商場管理運營）、酒店（包含酒店管理運營）和文旅項目三類為主，房地產屬性濃厚。此後受到房地產調控政策的影響，萬達商業開始調整業務，轉型輕資產，進一步優化其資產屬性。

在經過調整之後，萬達商業上市主體從三變一，變為以萬達廣場為主的商業部分，而且連公司名字也進行了改變。2018年3月1日，大連萬達商業地產股份有限公司更名為大連萬達商業管理集團股份有限公司。從「商業地產」到「商業管理」，萬達商業宣佈不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理運營企業。2019年底，萬達商業集團完成了房地產業務剝離。至此，萬達商業剩餘的房地產業務全部交由新成立的萬達地產集團負責，而萬達商業成為真正意義上的商業運營管理企業。

今年3月24日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公告，宣佈從排隊近六年之久的上海A股IPO隊伍中撤退。3月29日，大連萬達集團在官網發佈消息稱，萬達商管與珠海市政府簽署協議，將重組後的萬達輕資產商管公司落戶珠海橫琴，同時珠海國資委出資30億元戰投入股萬達輕資產商管公司。據萬達方面介紹，落戶珠海橫琴新區的萬達輕資產商管公司，是萬達商管重組後的輕資產運營管理公司，萬達商管持有該公司全部股權。

按照萬達商管當時的表示：萬達輕資產商管公司不持有物業，全面負責已開業的368個萬達廣場、在建的155個萬達廣場以及今後發展的所有萬達廣場的運營管理。此外，萬達輕資產商管公司除了向不同的萬達廣場業主收取管理和服務費外，將著重研究萬達廣場巨額線下流量變現的盈利模式。

在2020年新開業的萬達廣場中，有27座為輕資產模式，佔比達到60％，並於當年新簽約60個輕資產萬達廣場。截至2020年底，在建的142個萬達廣場中，輕資產部分佔比超過80％，2021年計劃簽約70座輕資產萬達廣場。

重組後的公司名為珠海萬欣企業管理有限公司，註冊成立日期為2021年3月23日，註冊資本1000萬元人民幣，註冊地址在珠海市橫琴新區寶華路，經營範圍包括企業管理一般項目：企業總部管理；企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動。該公司的唯一股東為大連萬達商業管理集團股份有限公司。

彭博社曾援引知情人士的話透露，亞洲私募股權公司PAG將對大連萬達集團旗下的商業地產管理項目——萬達輕資產商管投資約28億美元，本次投資將使該公司上市前融資額達到約60億美元。

大連萬達商業管理集團股份有限公司披露的2021年公司債券半年度報告數據顯示，公司上半年收入226.8億元（人民幣，下同），同比增長32.06％；毛利率68.44％，同比下降3.71％，利潤總額95.15億元。截至6月末，公司手持貨幣資金301.44億元。

從業務板塊來看，投資物業租賃及管理收入209.96億元，毛利率72.22％；酒店運營收入6.57億元，同比增長111.81％；毛利率43.63％，同比增加466.93％。