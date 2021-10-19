藍委費鴻泰昨驚爆，有10幾位立委涉入炒作高端股票，請檢調單位去查，到現在還沒有查。對此，資深媒體人趙少康認為，檢調大概怕得罪總統蔡英文才不敢調查，而且「現在更傳聞哪個黨、哪個人明年的選舉經費都有了」。

國民黨立院黨團多次指出政府有護航高端疫苗之嫌，要求檢調介入調查。櫃買中心董事長陳永誠昨（18日）在立法院則表示，高端股票交易，因不同事件，確有異常狀況，已送資料供檢調單位調查；金管會證期局長張振山則指出，今年3到9月之間，檢調來要高端資料，已將相關資料提供予檢方處理，資料有無異常要由檢方判定。

不過，費鴻泰在政論節目《庶民大頭家》上則表示，他11月底就接到情資，有10幾位立委涉入炒作高端股票，「當然不是用他自己的名字，是用家人和親朋好友的名字」，他請檢調單位去查，到現在還沒有查。

對於檢調為何不查，趙少康昨接受「中天新聞」採訪時認為，大概檢調怕得罪蔡英文所以不敢查，因為蔡英文不僅支持高端，還親自施打其疫苗，因此檢調看到總統和副總統都這樣「異常」支持高端，就不敢因股價異常展開調查，趙少康稱，「到時候查了，反而是檢調自己本身被調查，自己都被換掉」。

趙少康更披露，現在都在傳哪個黨、哪個人明年的選舉經費都有了等的傳聞，自己希望只是傳言，「為了破除這個謠言，我覺得還是要好好查一下」。

對於外傳有10幾位立委炒作高端股票，民進黨團昨表示，國民黨團是無的放矢，請國民黨團直接提告，不要躲在言論免責權後影射；高端則表示，一切尊重金管會與檢調的調查。