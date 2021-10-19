南投知名藝術家柯適中用藝術傳播愛心，目前正在台中公益路上的「陸府植深館」舉辦義賣畫展，受到各界響應，開幕日吸引大批慕名而來的市民觀展。在愛心義賣號召下，久樘開發響應公益義賣購入多幅畫作，未來將收藏在久樘草屯新案的公共空間！

陸府生活美學教育基金會所舉辦的展覽活動與環境與生命關懷息息相關，與藝術家柯適中創作的山林風景的理念不謀而合，基金會早年也收藏有柯適中的畫作，放置於陸府社區中。

當得知柯適中為埔基長照中心募款而連續7年舉辦義賣畫展時，陸府生活美學教育基金會頃力相挺，提供場地與展覽策劃，將藝術與公益結合，傳遞社會的真善美。而活動訊息曝光後受到各界熱烈詢問，更有台中建商私下詢問如何響應。

其實，十多年前就已進軍南投草屯拓展市場的久樘開發，對於南投建設發展的關心未曾間斷，更有一份在地情感連結。在因緣際會下得知南投藝術家柯適中的義賣畫展，且義賣所得將捐助埔里基督教醫院長照教學中心，久樘開發大手筆購入四幅畫作促成美事，希望拋磚引玉、讓有更多人用實際行動來支持當地建設。

久樘開發總經理陳俊維表示，藝術家柯適中的畫作，呈現出台灣在地風土的四季變換景致，此次購入的四幅畫作，未來將收藏在久樘草屯新案的公共空間中，讓建築美學空間增添一份藝術人文厚度。

埔里基督教醫院長照教學中心為全國首棟以長照為主的教學中心，身負偏鄉地區的長者照護、醫療、社福的重責大任，並配合長照2.0的政策，真正落實在地老化。此次義賣所得將作為長照教學中心的經費，輔導在地青年留鄉習得照護技能；同時能讓銀髮族在當地能得到全方面的照護。

上周六開展首日，義賣畫作就受到陸府住戶、同仁爭相預約搶購，除了柯適中的水彩畫之外，還有同為南投畫家的洪（日告）倫也提供了兩幅義賣作品，展覽期間將持續到11月30日止。

陸府生活美學教育基金會為求展覽的豐富多元性，增加民眾的互動參與性，特別規劃了兩場工作坊活動，包括風景速寫工作坊與台灣土地顏料帆布袋手作活動，相關訊息歡迎民眾到陸府生活美學教育基金會粉絲專頁洽詢。