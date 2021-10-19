第12輪公費疫苗預約18日上午10時開放30歲以上民眾預約第一劑BNT，不不過10點一到，1922疫苗平台又發生當機，網路罵聲不斷。藥師林士峰則諷刺道「台灣哪件事不需要超北市長負責的」，表示BNT會搶手是兩大原因導致：一，大家等疫苗等怕了；二，台灣疫苗預約系統弄得過於複雜。

《中國時報》18日報導指出，台北市晚間悄悄釋出名額，地點就在台北市南港區的衛福部，對此，台北市副市長蔡炳坤表示，釋出的地點民眾都可以來預約，由於北市量能不足，中央也協助新增5個接種點，增加4萬5280人。

林士峰則在臉書發文表示，他對外界將BNT疫苗預約系統卡又秒殺的矛頭全指向台北市，「也不意外啦，畢竟台灣哪件事不需要超北市長負責的」。林表示，當天10點疫苗預約一開放，果然又有許多怎麼講也解釋不清楚的民眾，來藥局希望他們能幫他預約疫苗施打。

林士峰認為，BNT疫苗由於過於搶手，大家等疫苗等怕了，也希望能夠盡快打到第一劑疫苗，讓自己的身體對新冠肺炎能夠盡快有基本的保護力，因此BNT疫苗預約的開始時間，預約系統特別容易塞車。林痛批，他也不太明白，為什麼台灣的疫苗預約系統能夠弄得那麼複雜，既然是跟普羅大眾息息相關的公眾政策，理應盡可能設計得越簡易，讓人越容易明白，在實行起來才比較不會有民怨。