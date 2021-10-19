17日下午，花蓮4名男高中生前往花蓮北濱美崙溪出海口戲水，其中一名陳姓同學不慎遭浪捲走，落海溺水，陸海空救難人員全體出動，歷經2天終於在19日找到，並順利帶上岸。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

17日下午，花蓮4名男高中生前往花蓮北濱美崙溪出海口戲水，當時因東北季風影響，海面出現較大風浪，豈料，其中一名陳姓同學不慎遭浪捲走，落海溺水，陸海空救難人員全體出動，歷經2天終於在19日上午被水上救生人員發現，順利帶上岸，家屬見到冰冷遺體時，當場痛哭失聲，海巡人員將報請花蓮地檢署進行相驗。

17日花蓮沿海受東北季風影響，鄰近海域有較大風浪，花蓮縣消防局下午3時43分許獲報指出，北濱沙灘排球場往下海邊靠近消波塊，有1人在海邊疑似溺水，請求救援，消防人員也隨即通報縣警局及海巡署，協請支援。

報案人指出，4人原先在海邊玩水，其中1人遭海浪沖走，同行友人原以為在開玩笑，過10分鐘後才發現真的是溺水意外。

救難人員17日下午出動陸海空搜索，不過當時救難現場海浪起伏大，直至17日晚間仍未果，18日上午，仍出動陸海空持續搜索，不過也未發現任何蹤影。

19日上午，因浪況良好，能見度佳，海巡2名潛水人員與2名潛水教練到陳姓同學落海的消波塊附近搜索，陳姓同學的母親與妹妹也在旁大聲呼喊「不要再玩了，快回家吧」，終於在9時6分許，在前方15米的消波塊下方發現蹤跡，立即將其抬上岸，不過人已失去呼吸心跳，屍體稍微浮腫，由救護人員評估後，目前也交由警察單位進行後續處理。

潛水教練私下透露，當時自己在潛水時，一直在陳姓同學落海四圍繞來繞去，沒想到準備要離開時，卻被水流拉回去，最後終於找到人。

陳姓同學的家屬見到屍體時，當場崩潰，痛哭失聲，海巡人員也呼籲，防疫警戒降為二級，海邊戲水人潮越來越多，民眾戲水時，應適當評估自己及水域狀況再下水，不能因勇氣甚佳立即下水，有緊急危難時，請撥打118。