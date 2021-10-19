深耕早餐市場並提供消費者更多樣早餐選擇，台灣麥當勞將自10月20日起至11月23日，限時5周推出「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，新品強調以人氣焙果堡搭配香氣濃郁的切片蕈菇醬，香濃蕈菇遇見滑嫩炒蛋，每一口都是「菇」滋味。

早餐是一天活力的重要來源，麥當勞「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」嚴選優質食材，採用美國進口春麥，以經典「水浴法」烘焙，精研外Q內軟、越嚼越香甜的現烤焙果，搭配優質洗選蛋與無鹽奶油拌炒的滑嫩炒蛋，佐以切片蕈菇醬，讓蕈菇鮮味與蛋香交織出豐富口感層次。