迎接萬聖節到來，全聯即日起至10月31日推出「萬聖果果節」檔期，10月30日全聯與天母商圈再度合作「2021天母搞什麼鬼13」活動，10月31日萬聖節當天在全台門市舉辦「不給糖就搗蛋」限量免費贈糖活動；還舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，祭出總獎金5萬元的PX Pay儲值金，除了有兒童組，今年還新增成人組變裝賽。

「萬聖果果節」檔期間，持福利卡購買指定糖果/果凍，單筆每滿100元可再加贈積分，包含原本消費滿百贈1積分，加碼等於共贈3積分，讓喜歡「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆的消費者能更快入手。目前進行中的「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動，7款造型包含福利熊瞇眼款、福利熊微笑款、蘋狗BINGO款、奇異狗KIWI款、香蕉狗JUNGLE款，以及期間限定的福利熊萬聖節款、福利熊軍人限定款。

活動期間，持福利卡至門市全店消費滿100元可獲1積分，使用1積分即可加價79元換購1款，集滿10積分加價39元也可換購。若想一次全套收集，可用10福利點加價660元，7款直接入手，全台限量1萬組。

迎接萬聖節到來，全聯限量開賣限定版「康乃馨萬聖節系列口罩」，每盒特價179元，再加贈50福利點。（全聯提供）

除了萬聖節限定版喀嚓公仔筆，也獨家開發「福利熊與水果探險隊」獨家限量口罩，有大人與兒童款，即日起至12月2日每盒特價120元。限量開賣限定版「康乃馨萬聖節系列口罩」，包含「康乃馨醫療口罩（未滅）－萬聖節南瓜款（白＋灰）」、「康乃馨3D立體醫療兒童口罩－萬聖節白色款」、「康乃馨3D立體醫療幼童口罩－萬聖節橘南瓜紫精靈款」等，每盒特價179元，購買1盒再加贈50福利點。

此外，全聯於全台上千家門市舉辦限時限量免費贈糖活動，國小（含）以下兒童只要穿著萬聖裝扮，並到門市大喊「不給糖就搞怪」，可獲1份可樂口味曼陀珠，每家門市數量有限，贈完為止。另，10月31日前再度舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，除了兒童組外，今年再新增成人組，活動期間，拍攝照片上傳檔案至活動頁，有機會獲最高1萬元的PX Pay儲值金，總獎金共5萬元。

全聯獨家開發「福利熊與水果探險隊」限量口罩，大人小孩都能一起裝萌。（全聯提供）

「萬聖果果節」除了糖果/果凍外，同步推出蔬果優惠，包括應景的多種南瓜、甜柿，10月28日前單筆購買Zespri奇異果，每滿150元贈1只萬聖果果節桶子；11月3日前單筆購買Zespri奇異果滿99元，可憑發票登錄參與線上刮刮卡抽現金活動。