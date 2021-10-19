大陸國家統計局18日發布今年前9個月全國房地產開發和銷售情況。從9月單月數據來看，房地產多個指標悉數下滑，其中，商品房銷售額為1兆5748億元(人民幣，下同)，較去年同期下降約15.8％；銷售面積1億6139萬平方公尺，較去年同期下降約13.17％。

此外，房地產開發投資額、房屋新開工面積、開發企業到位資金額等資料也均呈現負增長，如果沒有意外調整，大陸房地產行業將正式「入冬」。

大陸國家統計局資料顯示，今年前9個月，全國商品房銷售面積13兆332萬平方公尺，年增11.3％；比2019年1-9月增長9.4％，兩年平均增長4.6％。其中，住宅銷售面積增長11.4％，辦公樓銷售面積增長3.1％，商業營業用房銷售面積增長0.7％。

9月單月商品房銷售額、銷售面積雙雙出現下調。《北京商報》援引中原地產首席分析師張大偉分析稱，2021年房市調控影響全面出現，市場連續3個月年增速下調，代表了市場拐點出現。

張大偉表示，2021年大陸全年房地產市場銷售額超過18兆元創造歷史紀錄雖然基本已成定局，但房地產調控抑制市場的影響開始逐漸出現，房市在第4季度繼續下調成為市場趨勢。

貝殼研究院高級分析師潘浩表示，受竣工交付的投入對開發投資的支撐影響，第3季開發投資額與去年同期基本持平，但年內增速持續收窄。其中，新開工面積增速下行對開發投資額增速起到向下拉動作用。

從9月單月數據來看，房屋新開工面積為1億7442萬平方公尺，較去年同期的2億173萬平方公尺下降約13.54％。

新開工面積下滑，眾房企主觀「保守」意願更加強烈。張大偉指出，新開工等數據全面下調，背後原因核心是「三道紅線」等嚴重抑制了房企融資，特別是私企開發商基本全面暫停，第3季房地產市場全面「速凍」。